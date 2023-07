Serie C, la mappa dei ritiri: Abruzzo e Umbria le mete più gettonate Le mete scelte dalle società meridionali di terza serie. Benevento nel Lazio, come un altro club

Mancano pochi giorni all'avvio dei ritiri estivi delle formazioni che comporranno il girone meridionale di serie C. Al momento, non sono molte le società che hanno ufficializzato luoghi e date. Tra queste, ovviamente, c'è il Benevento che farà tappa al Mancini Park Hotel di Roma dal 24 luglio al 12 agosto. E le altre?

Le mete scelte: Abruzzo e Umbria le più gettonate

L'Avellino sarà di scena a Palena, in Abruzzo, dal 16 al 30 luglio. Stessa regione scelta anche dalla Juve Stabia che dal 22 luglio lavorerà nella località di Alfedena. Destinazione umbra per Sorrento (dal 24 luglio al 12 agosto a Roccaporena) e Taranto, con i rossoblu che prepareranno la stagione agli ordini di Capuano a Cascia. Il Monopoli andrà in Calabria, precisamente a Camigliatello Silano dal 13 luglio al 24 agosto. Non mancano le società che hanno deciso di restare a casa, come il Catania che sarà di scena a Zafferana Etnea dal 22 luglio al 13 agosto. Il Crotone si allenerà sulla Sila, mentre il Latina organizzerà la stagione in terra pontina. Stesso discorso per il Picerno che non si allontanerà dal proprio quartier generale.

I club che non hanno comunicato il ritiro

Ci sono delle società che non hanno ancora comunicato dove svolgeranno il ritiro. Al momento, il Foggia potrebbe fare tappa in Valle D'Aosta, mentre il Monterosi dovrebbe andare in abruzzo così come il Cerignola. C'è l'ipotesi Montella per la Turris. Il Pescara ha cancellato il ritiro programmato in Canada perché non avrebbe permesso a Zeman di lavorare con la giusta continuità, proprio per questo il club biancazzurro sta lavorando per trovare un'altra sistemazione. Si attendono gli annunci, inoltre, di Brindisi, Giugliano e Messina.