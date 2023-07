Benevento, l’ex Foulon torna in Belgio: accordo con il Mechelen Nuova esperienza per l’esterno difensivo dopo l’addio alla Strega

Dopo aver terminato l'esperienza con il Benevento, caratterizzata da tre stagioni tra serie A e B, Daam Foulon ha fatto ritorno in patria. L'esterno difensivo ha firmato un contratto fino al 2025 con il Wechelen, formazione della massima divisione belga che rappresenta la città in cui è nato lo stesso Foulon. Non proseguirà in Italia, quindi, la carriera del terzino.