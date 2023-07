Benevento, il 23 luglio la presentazione delle maglie L'evento alle 19.30 allo stadio Ciro Vigorito. Ci saranno dirigenza e squadra

Si entra nel vivo della nuova stagione in casa Benevento. La società sta lavorando per riaprire i cancelli del “Vigorito” puntando sull'entusiasmo, sulla passione e sulla fede. L'obiettivo era rialzarsi, oggi è correre. Più veloce del vento. Ecco perché quest'anno ci sarà la presentazione delle nuove magliette e della squadra, un evento aperto al pubblico ma soprattutto in un luogo che oramai è casa. Il Ciro Vigorito. Il 23 luglio alle ore 19.30 la famiglia giallorossa sarà chiamata a riunirsi in quello stadio che ha raccolto gioie e dolori, lacrime e applausi. Una partita a scacchi dove ognuno farà la sua mossa, quella del Benevento Calcio: far tornare l'entusiasmo. Quella dei tifosi: sostenere la maglia, ad indossarla saranno i calciatori del futuro. Con l'obiettivo di onorarla indipendentemente dalla categoria.