Benevento, il Pisa vuole Tello C'è l'interesse della società toscana per il giocatore sannita

Giorni di riposo per il direttore tecnico Marcello Carli che ha staccato la spina tornando nella sua Toscana. Lunedì però si ripartirà. Diverse situazioni bollono in pentola. Sul fronte mercato resta aperta la pista che porta a Meccariello. Il Benevento non fa dietro front. Ma aspetta il momento opportuno per far valere la volontà del difensore centrale a vestire la maglia giallorossa. Dovrebbe essere l'unica operazione prima della partenza per il ritiro romano.

Inizia a muoversi qualcosa anche per le uscite. Il Pisa ha mostrato interesse per Tello. Il club sannita è disposto a cederlo ma solo ad una cifra importante. C'è anche l'interesse del Cosenza per Improta, Letizia e Acampora ma per ora non sono arrivate proposte concrete all'indirizzo di via Santa Colomba.

Intanto la società ha annunciato attraverso i propri canali l'evento che prevederà la presentazione della squadra e delle nuove maglie. L'appuntamento sarà domenica 23 luglio, il giorno prima della partenza per Roma, alle 19.30 presso lo stadio Ciro Vigorito. Ingresso gratuito e aperto a tutti i sostenitori della strega per provare a ripartire insieme dopo la cocente retrocessione. La settimana prossima saranno ultimati anche i dettagli della campagna abbonamenti che dovrà partire a breve. Insomma si sta lavorando su più fronti. In agenda ci sono diversi impegni del patròn sannita che dopo aver avuto ieri un incontro con il direttore Carli ha programmato nei prossimi giorni una riunione con tutti i collaboratori del Benevento Calcio.