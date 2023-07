Benevento, rinnovato il contratto di Manfredini: i dettagli L'estremo difensore resta in giallorosso

Il Benevento ha annunciato il rinnovo di contratto per Manfredini. L'estremo difensore si è meritato la conferma grazie alla professionalità mostrata negli ultimi anni, in particolare nella complicata stagione scorsa che ha visto il Benevento retrocedere in serie C. Nel finale di stagione, Manfredini è stato più volte chiamato in causa, rispondendo con delle prestazioni più che positive.

Rinnovo Manfredini, il comunicato del Benevento Calcio

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manfredini Nicoló. Il portiere, classe 1988, ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30/06/2024.