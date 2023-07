Lega Pro, girone meridionale: cambiamenti in vista Potrebbero "sbarcare" due sarde al posto di Pescara e Monterosi

Il girone C di Lega Pro potrebbe “sbarcare” in... Sardegna. L'ipotesi ventilata negli ambienti bene informati, vedrebbe il passaggio di Pescara e Monterosi, la prima abruzzese, la seconda laziale, che però gioca a Teramo, nel girone B, con susseguente spostamento di Olbia e Torres nel girone C. Il Benevento ha già affrontato queste squadre, nel 97/98 in C2 trovò l'Olbia, nel 2002-03 in C1 affrontò per l'ultima volta la Torres.