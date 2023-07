Benevento, fissata la presentazione di Andreoletti: ecco quando ci sarà Il tecnico parlerà in conferenza stampa con diretta offerta da Ottochannel

È tutto definito per la presentazione ufficiale di Matteo Andreoletti. Il nuovo tecnico giallorosso parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì, con inizio fissato alle ore 18:30. L’evento sarà visibile in diretta esclusiva su Ottochannel (canale 16 del digitale terrestre). C’è grande attesa tra i tifosi per conoscere uno dei tecnici più giovani d’Italia, il quale ha sposato totalmente il progetto del Benevento dopo la bell’annata vissuta sulla panchina della Pro Sesto. La conferenza stampa di Andreoletti anticiperà l'evento del prossimo 23 luglio, quando i cancelli del Ciro Vigorito si riapriranno per la presentazione delle nuove maglie da gioco griffate Nike e distribuite dallo sponsor tecnico GG Team Wear. Insomma, dopo quasi due mesi di attesa, i tifosi giallorossi potranno cominciare a toccare nuovamente con mano la passione per il Benevento, nonostante ci sia ancora l’amarezza per aver perso la serie B. Prossimamente verrà svelata anche la campagna abbonamenti, la quale probabilmente sarà caratterizzata da una politica dei prezzi orientata a favorire un gran numero di sottoscrizioni attraverso molte agevolazioni.