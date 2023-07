Benevento, Carli: "Presto un altro rinnovo. Il mercato? Cerchiamo questo" Le parole del direttore tecnico giallorosso nel corso di "Imprese Stellari"

Bella sorpresa nel corso di "Imprese stellari", evento fortemente voluto dal presidente Vigorito e svoltosi nei giardini della Rocca dei Rettori. Tra i presenti c'erano anche Marcello Carli e Andreoletti. Non è mancata una parentesi dedicata al Benevento Calcio da parte del direttore tecnico giallorosso: "Oggi è arrivata la firma di Alfieri, un ragazzo che abbiamo seguito molto. La prima cosa che ho fatto è stata quella di cercare di vedere il prodotto che avevo in casa. Alfieri ha grande prospettiva, è un ragazzo che ha fatto molto bene e ha ampi margini così come Talia, Carfora e Nunziante. Domani chiudiamo per Pastina, gli faremo un contratto di due anni. Il nostro patrimonio deve essere preservato".

MERCATO - "Non so se arriverà qualcuno a breve termine, cercheremo di farlo prima del ritiro ma non c'è frenesia. Vogliamo un elemento che possa dare forza e qualità alla squadra. Non so quanto ci vorrà, di sicuro il nostro obiettivo è un difensore":

PRESENTAZIONE DELLA MAGLIA - "Per me è un momento importantissimo. La maglia è il club. Siamo consapevoli che c'è amarezza per la retrocessione, ciò vuol dire che c'è amore. Noi che siamo arrivati, abbiamo la voglia di riportare l'entusiasmo attraverso la costruzione di una squadra seria e un allenatore giovane che vuole fare un calcio propositivo".

VIVERE LA CITTA' - "Credo sia normale, l'avrei fatto anche se avessi lavorato in banca. Vivo la città perché lavoro per il Benevento. Questa è una realtà carina, c'è gente educata e tutti sono molto gentili. Sarebbe stupido fare diversamente".