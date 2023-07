La Fifa versa 200mila euro al Benevento: il motivo Pubblicato il resoconto da parte del massimo organismo calcistico mondiale

La Fifa ha provveduto a pubblicare il resoconto degli indennizzi versati alle società di tutto il mondo per la partecipazione dei tesserati a Qatar 2022. Tra queste c'è anche il Benevento, forte della convocazione di Glik con la Polonia.

I dettagli del Club Benefits Programme

Il centrale difensivo, oggi svincolato dopo la conclusione del contratto che lo legava al club di via Santa Colomba, è stato protagonista con la maglia della Polonia, arrivando fino agli ottavi di finale. Secondo il Club Benefits Programme, l'indennizzo prevede un pagamento fisso per ogni giorno in cui il calciatore è stato impegnato con la propria nazionale, a prescindere dai minuti giocati. Proprio per questo, al club di via Santa Colomba è stato staccato un assegno da 200mila euro: il secondo più alto in serie B, dietro al Bari che ne ha guadagnati circa 230 grazie alla presenza di Cheddira col Marocco.