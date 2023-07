Benevento, il ritorno di un sannita Ernesto Galliano farà nuovamente parte del progetto giallorosso

Ci sarà un gradito ritorno in casa Benevento, quello di Ernesto Galliano. Nei mesi scorsi era andato via in occasione delle dimissioni del responsabile dello staff medico Enrico D'Andrea, ma ora il fisioterapista sannita tornerà a far parte della famiglia giallorossa. Anche lui era stato travolto dalla bufera nella stagione che si è da poco conclusa, quella che non ha risparmiato nessuno (allenatori, medici, fisioterapisti) ma che non è riuscita a salvare la categoria. Bisognerà ripartire e la società vuole farlo aprendo i cancelli a chi ha mostrato negli anni serietà e professionalità. Galliano, sannita doc, tornerà a far parte dello staff fisioterapico che farà capo al responsabile dei medici Walter Giorgione.