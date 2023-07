Benevento, presentazione delle nuove maglie: cambia l'orario L'evento si terrà il prossimo 23 luglio al Vigorito

Cambia l'orario dell'attesa presentazione delle nuove maglie da gioco del Benevento Calcio. L'evento in programma al Ciro Vigorito il prossimo 23 luglio, inizialmente era in programma alle 19:30. Il club giallorosso ha comunicato di aver posticipato il tutto di un'ora, con i tifosi che potranno ammirare le nuove divise da gioco griffate Nike a partire dalle 20:30. Sarà il primo contatto tra i tifosi e il Benevento della nuova stagione, in attesa di conoscere i dettagli della campagna abbonamenti che sarà annunciata a breve.