Tosca, l'Al Riyadh l'ha già ufficializzato Annuncio sul profilo della società su Twitter con tanto di presentazione in arabo

L'annuncio sull'account Twitter dell'Al Riyadh, la scritta ovviamente in arabo. Questa la traduzione in italiano: “Il difensore del club italiano del Benevento Alain Tosca (31 anni) guiderà la linea di difesa dell'orgoglio della capitale la prossima stagione. • 181 centimetri • Cuore + schiena - internazionale rumeno. Come dire che in Arabia hanno già ufficializzato l'arrivo di Tosca, con tanto di foto (ancora con la maglia rossonera del Gazientep, a dire il vero) sul profilo Twitter. Un indizio in più, comunque, in attesa dell'annuncio ufficiale anche in Italia, che Tosca l'anno prossimo giocherà in Arabia Saudita.