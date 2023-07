Benevento, definite 4 amichevoli precampionato: i dettagli Il club giallorosso ha reso noto il programma che si svolgerà al Mancini

Saranno quattro le amichevoli che il Benevento disputerà nel corso del ritiro di Roma. Come da prassi, la difficoltà degli incontri sarà crescente: si esordirà con la squadra di Prima Categoria dell'Olimpius Roma, per poi sfidare i dilettanti del Romana Football Club. Non mancherà il confronto con la Primavera della Roma, come tra l'altro accaduto l'anno scorso. Interessante l'amichevole con il Monterosi a due settimane dall'inizio del campionato: la formazione laziale probabilmente sarà un'avversaria della Strega in serie C. Questa la nota del club giallorosso:

Il Benevento Calcio rende noto di aver definito il programma delle amichevoli estive nel corso del ritiro precampionato.

La squadra di mister Andreoletti sarà impegnata in quattro amichevoli con il seguente calendario:



- 30 luglio 2023 - ore 17:45: Benevento vs Olimpius Roma (Prima categoria) presso il Mancini Park Hotel



- 06 agosto 2023 - ore 17:45: Benevento vs Romana Football Club (Serie D) presso il Mancini Park Hotel



- 11 agosto 2023 - ore 17:45: Roma Primavera Vs Benevento a Roma



- 12 agosto 2023 - ore 17:45: Benevento vs Monterosi (Lega Pro) al Mancini Park Hotel