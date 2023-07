Pescara, Sebastiani: "Il Benevento è un'incognita. L'Avellino sta spendendo" Le dichiarazioni del presidente del club abruzzese

Intervistato da Il Messaggero, il presidente del Pescara Sebastiani ha parlato del prossimo campionato di serie C. Il club abruzzese dovrebbe partecipare al girone meridionale, qualora la Casertana non dovesse essere essere ripescata: “Se le cose restassero come sono oggi, sarà girone C. Le sarde non dovrebbero essere trasferite nel girone del sud. Sarà un bel girone, come l’anno scorso – ha riferito Sebastiano -. Noi abbiamo sempre lavorato per avere giocatori di proprietà, naturalmente giovani. È chiaro che tutti vorrebbero avere uno squadrone, ma io questa possibilità non ce l’ho, quindi o gestisco così o “muoio”. Casini non voglio crearne, secondo me faremo una buona squadra anche questa volta. Il Catania vuole fare bene, ma non butterà via soldi. Il Crotone punta a ridimensionare dopo anni di investimenti, il Benevento è ancora un’incognita. Oggi, chi sta spendendo di più, pur avendo tanti giocatori da far uscire, è l’Avellino: sta mettendo su una buona squadra, poi il campo dirà se stanno lavorando bene”.