Andreoletti ritrova Benedetti, i due sono stati compagni di squadra: ecco dove Entrambi si ritrovano a Benevento a distanza di oltre dieci anni

Benedetti non è affatto una sorpresa per Andreoletti. I due si conoscono da tempo, quando il tecnico giallorosso indossava i guantoni e difendeva la porta della Pro Patria.

Andreoletti e Benedetti, quando hanno giocato insieme?

Nella stagione 2010/2011, le strade di Benedetti e Andreoletti si sono incrociate per la prima volta. L'attuale allenatore del Benevento era reduce dall'esperienza al Lecco, mentre per il nuovo innesto giallorosso si trattava della prima esperienza tra i professionisti dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Chievo. Entrambi hanno condiviso il campo in diverse occasioni, con Andreoletti che racimolò undici presenze e Benedetti ventisette, sotto la guida di Novelli. Per la cronaca, la Pro Patria terminò il campionato al quarto posto della Seconda Divisione (la vecchia C2), trovando l'eliminazione in finale play off contro la FeralpiSalò.