Il Benevento presenta domanda di riammissione in B Lo ha fatto insieme alle altre retrocesse: Brescia, Perugia e Spal. Il sogno una B a 22

Alla fine, nei termini perentori, il Benevento, insieme a Brescia, Perugia e Spal ha presentato domanda di riammissione in serie B. Questo in vista del consiglio federale del prossimo 28 luglio, che alla fine in quella data non dovrebbe decidere nulla. Prima che accada qualcosa si attenderà il Consiglio di stato del 29 agosto.

E' stato un atto dovuto da parte della società giallorossa che ha fatto seguito alla bocciatura da parte del Consiglio del Coni di Lecco e Reggina. Prima del Benevento ci sono certamente Brescia e Perugia, ma di questi tempi nulla è scontato. E non è neanche detto che il format della B rimanga quello vecchio a 20 squadre. Dopotutto, se deve esserci una variante, meglio a 22 che a 21.

Sarà un'estate calda, il Benevento non voleva restarne fuori.