Benevento, cresce l'attesa per la presentazione delle nuove maglie L'evento è in programma al Vigorito con inizio fissato alle 20:30

Cresce l'attesa per l'evento di domenica sera, quando al Vigorito saranno presentate le nuove maglie da gioco del Benevento Calcio griffate Nike e distribuite dallo sponsor tecnico GG Team Wear. Per l'occasione sarà aperto soltanto il settore Curva Sud, con l'ingresso che ovviamente è gratuito. Si prevede una buona partecipazione, nonostante la giornata tipicamente vacanziera. La voglia di giallorosso è tanta, a dispetto dell'amarezza vissuta due mesi fa con l'amaro addio al campionato di serie B.

L'appello delle vecchie glorie

L'attesa è impreziosita dai recenti appelli che su Instagram hanno visti protagonisti delle bandiere del passato, come Bottalico e Puce. I due sono tra gli artefici della promozione del 1994 che permise al Benevento di tornare nel calcio professionistico. Oltre ai messaggi delle vecchie glorie, la società ha fatto sapere che ci sarà la possibilità di poter vincere la nuova maglia della Strega. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti per essere presenti e per tornare ad abbracciare il Benevento prima della partenza per il ritiro di Roma.