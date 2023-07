Benevento, la Sud annuncia: "Non ci saremo alla presentazione delle maglie" La presa di posizione degli ultras giallorossi

Attraverso un comunicato stampa, la Curva Sud ha annunciato che diserterà l'evento della presentazione delle nuove maglie, in programma domenica al Vigorito a partire dalle 20:30. Ecco la nota:

Con la presente nota, i gruppi organizzati annunciano la mancata presenza in Curva Sud in occasione dell'evento di presentazione delle nuove maglie, domenica 23 alle ore 20:30. La motivazione è semplice: non accettiamo che i protagonisti della disastrosa retrocessione dello scorso anno, indossino ancora i nostri colori. Parliamo di Letizia, Improta, Schiattarella, Tello, Veseli, Acampora, Viviani e altri, i quali non hanno mai dimostrato di tenere alla nostra causa, quindi non capiamo come possano farlo quest'anno nell'inferno della serie C. In un campionato così agguerrito, serviranno veri Uomini per onorare al meglio i colori giallorossi, caratteristica che questi tesserati hanno dimostrato di non avere. La nostra presa di posizione è netta, la maglia va onorata e non soltanto presentata!

#CurvaSudBenevento1929 #AModoNostro #TesteMatte #Anni90