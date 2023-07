Benevento, primo allenamento agli ordini di Andreoletti: tutte le FOTO Comincia la stagione dei giallorossi dopo le visite mediche

Primo allenamento stagionale per il Benevento. I giallorossi hanno lavorato agli ordini di Andreoletti sul manto erboso dell'Imbriani. Comincia così la stagione della Strega, dopo che i calciatori hanno effettuato le visite mediche nei giorni scorsi. Assenti Schiattarella, Paleari, Capellini e Letizia, oltre a Improta e Veseli che sono vicini alla cessione. L'esterno di Pozzuoli probabilmente vestirà la maglia del Cosenza, mentre il difensore albanese è in procinto di firmare con i turchi del Karagumruk. Per Tosca, invece, è già cominciata l'esperienza agli arabi dell'Al-Ryadh.