Anche Veseli lascia il Benevento Il giocatore albanese va alla società turca del Karagumruk

Anche Frederik Veseli lascia il Benevento. Il difensore albanese si è accordato con la società turca del Karagumruk, la stessa che non è stata accettata da Fabio Cannavaro dopo la prima scelta. Dunque, dopo Tosca, anche Veseli non vestirà più la maglia giallorossa. Insieme a loro anche Improta sembra ormai avviato verso Cosenza, dove danno la trattativa per definita.