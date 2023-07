L'Al Riyadh ufficializza Tosca Foto di rito per il rumeno con la nuova maglia dei sauditi

“Sono molto felice e onorato di far pare di questa famiglia”. Alin Tosca, sempre un po' restio ad usare i social, l'ha scritto questa volta sul suo account Instagram, postando una foto che lo ritrae sorridente con la nuova maglia rossonera e circondato dai dirigenti sauditi. Tosca, come già si è detto, passa all'All Rijad in prestito per un anno. La società araba si accolla per intero il suo cospicuo stipendio.