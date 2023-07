Il Benevento è partito per il ritiro al Mancini (LE FOTO) Partenza questa mattina, prima seduta di allenamento nel pomeriggio

Partiti. Inizia un'altra avventura, in una categoria frequentata per anni dalla strega, ma che non si pensava di dover ritrovare così presto. La squadra giallorossa, che ha trascorso la notte a Venticano, è salita sul pullman societario che la porterà fino al Mancini Park Hotel di Roma. Ritiro fino al 12 agosto, prima seduta di allenamento già nel pomeriggio alle 17,30.