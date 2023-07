Riammissioni, Gravina "esclude" subito Spal e Benevento Conferenza stampa del presidente Figc al termine del Consiglio Federale

“Esame domande di reintegrazione: c’erano quattro domande di riammissione (Brescia, Perugia, Spal e Benevento) e una di ripescaggio (Foggia). In termini di riammissione, la graduatoria prevede il seguente ordine: Brescia e Perugia. Non abbiamo provveduto alle integrazione degli organici dei campionati. Lo faremo quando avremo i risultati dei ricorsi”. Così il presidente Gravina in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale. Il numero uno della Figc neanche ha nominato Spal e Benevento (oltre che il Foggia), ritenendo che ci possa essere una sola riammissione o al massimo due e che sia Brescia che il Perugia hanno i requisiti per accedervi. Un verdetto dopotutto più che prevedibile.

Poi Gravina si è soffermato sulla serie C: “In Lega Pro abbiamo provveduto alla riammissione del Mantova, è una delibera perfettamente efficace non impugnabile. E’ una conseguenza logica. Per quanto riguarda gli altri posti, la prima in graduatoria è la Seconda squadra dell’Atalanta, dalla Lega Nazionale Dilettanti, c’è la Casertana al momento. La Casertana è l’unica squadra che ha l’okay di entrambe le commissioni”.

Infine una chiosa sul possibile inizio dei campionati: ““Slittamento del campionato di Serie B? Non possiamo darlo per certo. Per certo posso dirvi che non cambieranno i format, entro il 29 agosto conosceremo l’esito definitivo dei ricorsi”.