Benevento, prima giornata di ritiro a Roma Previste due sedute: quella del mattino è iniziata alle 9,30 ed è durata un'ora e 40'

Prima giornata intera di ritiro al Mancini Park Hotel per il Benevento. Andreoletti ha previsto una doppia seduta di allenamento per i 33 elementi presenti nella capitale, senza particolari difficoltà, vista l'ampiezza dei campi a disposizione. Si lavora per reparti e utilizzando tutte le strutture esistenti nell'ambito del Mancini, compresa ovviamente l'attrezzatissima palestra. Alle 9,30 erano già tutti in campo e la seduta è durata all'incirca un'ora e quaranta minuti. Nel pomeriggio si replica alle 17,30.