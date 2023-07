Benevento, mattinata in palestra Nel pomeriggio si torna sul campo

Mattinata in palestra per il Benevento nel ritiro romano del Mancini Park Hotel. La squadra si era sottoposta ieri pomeriggio ad una dura serie di test atletici ed è sembrato logico far rifiatare gli atleti nella mattinata di oggi. Per i giallorossi esercizi personalizzati e lavoro tendenzialmente di scarico dopo le fatiche del pomeriggio di martedì. Alle 17,30 si replica, questa volta con una seduta canonica sul campo di gioco.