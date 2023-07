Benevento, ecco la campagna abbonamenti #failatuamossa Le curve costeranno 110 euro, i Distinti 150. Ci sono molte agevolazioni

l Benevento Calcio comunica che dal prossimo lunedì 31 luglio 2023 (ore 10.00) partirà la Campagna Abbonamenti #failatuamossa per la stagione calcistica 2023/24.

Il club giallorosso ha deciso di confermare le agevolazioni per i residenti in provincia di Benevento, per le “Donne”, “Under 18”, “Over 65”. Le agevolazioni saranno disponibili esclusivamente presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito.

I bambini da 0 fino ai 5 anni potranno acquistare l’abbonamento in ogni settore al prezzo di 1 €.

Inoltre quest’anno sarà possibile usufruire di una PROMO FAMILY valida solo durante il periodo di vendita libera;

per poter usufruire della PROMO FAMILY il nucleo familiare dovrà essere composto da un minimo di 4 persone (padre, madre, figli):



1) quando il nucleo familiare è composto da 4 persone, i primi tre (3) pagano per intero mentre il quarto usufruirà del 50% di sconto;

2) quando il nucleo familiare è composto da 5 persone, i primi tre (3) pagano per intero, il quarto usufruirà del 50% di sconto, il quinto riceverà l'abbonamento a titolo gratuito;

3) quando il nucleo familiare è composto da 6 persone, i primi tre (3) pagano per intero, il quarto ed il quinto usufruiranno del 50% di sconto, il sesto riceverà l'abbonamento a titolo gratuito.

Di seguito i prezzi:

CURVA SUD (Intero 110; Under 18 88; Donna 88; Over 65 88; Provincia 88; Bambini da 0 a 5 anni 1 euro)

CURVA NORD (Intero 110; Under 18 88; Donna 88; Over 65 88; Provincia 88; Bambini da 0 a 5 anni 1 euro)

DISTINTI (Intero 150; Under 18 120; Donna 120; Over 65 120; Provincia 120; Bambini da 0 a 5 anni 1 euro)

TRIBUNA INF. (Intero 180; Under 18 144; Donna 144; Over 65 144; Provincia 144; Bambini da 0 a 5 anni 1 euro)

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA (Intero 180; Under 18 144; Donna 144; Over 65 144; Provincia 144; Bambini da 0 a 5 anni 1 euro)

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA (Intero 220; Under 18 176; Donna 176; Over 65 176; Provincia 176; Bambini da 0 a 5 anni 1 euro)

TRIBUNA CENRALE (Intero 540; Under 18 378; Donna 378; Over 65 378; Provincia 378; Bambini da 0 a 5 anni 1 euro)

* Al prezzo degli abbonamenti va aggiunto il diritto di prevendita pari a € 3.00 ed ulteriori commissioni di servizio aggiuntive Ticketone pari ad € 2,50 + iva.

Il Benevento Calcio comunica che, in attesa dei lavori della copertura del settore Tribuna Superiore Coperta, i posti senza adeguato riparo resteranno chiusi durante la vendita degli abbonamenti e saranno resi disponibili durante gli eventi.

Di seguito i dettagli relativi alla fase di vendita:

PRELAZIONE VECCHI ABBONATI – LUNEDI’ 31 LUGLIO AL 13 AGOSTO



Dal 31 luglio 2023 al 13 agosto (ore 23.59) i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione per confermare il proprio posto all'interno dello Stadio "Ciro Vigorito".

VENDITA LIBERA – DAL 14 AGOSTO AL GIORNO CHE PRECEDE LA PRIMA GARA CASALINGA DI CAMPIONATO

Dal 14 agosto 2023 (ore 10.00) al giorno che precede la prima gara casalinga di campionato (ore 23.59) partirà la vendita libera per tutti i tifosi giallorossi.

DOVE ABBONARSI

TARIFFA INTERO: presso tutti i punti vendita autorizzati Ticketone, online e presso i botteghini dello stadio "Ciro Vigorito".

TARIFFA RIDOTTO (“Donne”, “Under 18”, “Over 65, “Provincia”): acquistabili esclusivamente presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito.

PROMO FAMILY: acquistabili esclusivamente presso i botteghini dello stadio Ciro Vigorito.

I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito”, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

PROCEDURA DI EMISSIONE

I titoli di accesso al “Ciro Vigorito” saranno emessi secondo le seguenti modalità:

ABBONAMENTO DIGITALE (CONSIGLIATO)

L'abbonamento digitale è associato alla Supporter Card in corso di validità.

Al momento della sottoscrizione sarà lasciato un tagliando segnaposto cartaceo come ricevuta dell'avvenuta transazione e al fine di identificare il proprio posto all'interno dello stadio “Ciro Vigorito”.

ABBONAMENTO CARTACEO

L'abbonamento cartaceo è sottoscrivibile presentando un documento d'identità valido in originale e sarà inviato a mezzo mail o stampato contestualmente alla sottoscrizione.

________________________________________________________________________________

IMPORTANTE



Per evitare le conseguenze dovute allo SMARRIMENTO o al DETERIORAMENTO dell’abbonamento cartaceo è consigliato chiedere, prima della sottoscrizione, l’invio dello stesso (abbonamento) su un indirizzo email privato, in modo che:



- possa essere utilizzato, durante la stagione sportiva, ANCHE in formato PDF;



- possa essere ristampato.



N.B. L’abbonamento cartaceo NON potrà essere trasferito sul formato digitale in un momento successivo alla sottoscrizione.

________________________________________________________________________________



ACQUISTO ON-LINE FASE LIBERA

I tifosi potranno acquistare il titolo anche seguendo la procedura on-line collegandosi al sito sport.ticketone.it.

ACQUISTO ON-LINE FASE DI PRELAZIONE

Per le tessere in corso di validità bisognerà inserire il numero della supporter card ed il proprio codice personale. Per coloro i quali che, invece, sono in possesso di una tessera scaduta, dovranno inserire i dati della tessera acquistata ex novo.

Il sistema in automatico provvederà allo spostamento della prelazione della vecchia alla nuova tessera.

DOCUMENTI NECESSARI

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario essere muniti di valido documento di riconoscimento, codice fiscale e/o tessera sanitaria.

Per sottoscrivere l’abbonamento tariffa PROVINCIA è necessario presentare il certificato di residenza o in alternativa una autocertificazione.

Per sottoscrivere l’abbonamento PROMO FAMILY sarà altresì necessario presentare ai botteghini dello stadio Ciro Vigorito il certificato di Stato di Famiglia o in alternativa una autocertificazione.



SUPPORTER CARD/ FIDELITY CARD

La fidelity card potrà essere rinnovata tramite:



https://sport.ticketone.it/event/it/45473/90600703/fidelity-benevento-calcio.

Si ricorda che l’abbonamento è strettamente personale.



La sottoscrizione potrà essere richiesta anche da terzi autorizzati previa esibizione di delega e documento di riconoscimento del delegante.

L’abbonamento è valido per n. 18 gare casalinghe.