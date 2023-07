Benevento, Capellini si aggrega domenica al gruppo Il difensore, alle prese con un'infezione all'orecchio, ha usufruito di un permesso della società

Ancora una doppia seduta di lavoro per il Benevento in ritiro al Mancini Park Hotel di Roma. La squadra si è ritrovata come sempre alle 9,30 sul campo principale, poi ha cominciato a lavorare divisa per reparti. Lavoro personalizzato per qualche giocatore in palestra, defaticante per qualcun altro in piscina. Questo pomeriggio si replica. Andreoletti continua a dedicare molto tempo al lavoro fisico, mentre è ancora presto per le partitelle in famiglia, anche se la prima amichevole prevista domenica 30 contro l'Olimpus Roma si avvicina a grandi passi. Proprio domenica si aggregherà al gruppo anche Riccardo Capellini, che in questi giorni, previo permesso della società, ha continuato ad allenarsi da solo a casa. Il difensore cremonese, reduce dall'intervento di ernia inguinale dello sportivo, ha sofferto anche per un'infiammazione all'orecchio. Ora tutto sembra essere rivolto al meglio e anche lui si aggregherà al resto della truppa giallorossa.