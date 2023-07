Benevento, arriva Meccariello Il presidente sblocca la situazione per consentire alla squadra di completare il reparto difensivo

Ora si può finalmente dire che Biagio Meccariello sia un nuovo giocatore del Benevento. La situazione si è alla fine sbloccata tra la società giallorossa e la Spal con la telefonata decisiva del presidente Vigorito al diesse ferrarese Filippo Fusco (ci sarà una contropartita per nulla esosa). Il patròn ha recepito il messaggio che la squadra avesse bisogno di un centrale difensivo, visto che in rosa erano rimasti solo i giovani Pastina e Veltri, oltre a Capellini, che si aggregherà alla comitiva a Roma solo domenica per via dell'infezione all'orecchio. Con Meccariello, 32 anni, nativo di Airola e difensore in grado di fare la differenza anche in B, la squadra ha una sua fisionomia più completa e può cominciare ad affrontare le prime amichevoli con un roster che non presenta in fondo particolari lacune. Questo non significa che il direttore Carli non abbia ancora l'intenzione di rifinire la squadra, ma tutto potrà essere fatto con maggiore tranquillità.