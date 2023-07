Benevento, lavoro intenso. Domani si aggrega Capellini Ancora qualche giorno di attesa per Meccariello. Domani partita in diretta su Ottochannel

Le temperature più accettabili di questi ultimi giorni stanno favorendo il lavoro dei giallorossi al Mancini Park Hotel di Roma. Anche oggi Andreoleti ha chiamato i suoi ad una seduta di allenamento utilizzando tutte le infrastrutture esistenti: una parte si è allenata sul campo, qualche atleta ha fatto solo lavoro di palestra, a qualcun altro è toccato lavoro in piscina. Nel pomeriggio si tornerà a lavorare tutti insieme nello stadio principale.

Per domani è atteso l'arrivo di Riccardo Capellini, che ha finalmente superato la fase acuta dell'infezione all'orecchio. Bisognerà ancora attendere qualche giorno per accogliere Biagio Meccariello, che si sta sottoponendo alle visite mediche in città nel suo naturale iter.

Intanto domani c'è attesa per la prima partita di questo ritiro: il Benevento affronterà con inizio alle 17,45 l'Olimpus Roma, un'eccellenza del calcio a 5 nazionale, che ha però anche una sua sezione di calcio a 11. Dalla disputa della partita, oltre ai due ancora indisponibili Capellini e Meccariello, saranno esentati anche gli elementi che il Benevento non faccia più parte del progetto. La gara sarà trasmessa in diretta da Ottochannel sul canale 16 del digitale terrestre e in streaming su Ottochannel.tv