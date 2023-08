Benevento, oggi "doppia": nel pomeriggio arriva Meccariello Per Capellini, aggregatosi lunedì, allenamenti differenziati

Il Benevento è tornato ad allenarsi dopo una giornata di relax seguita alla prima partita stagionale contro l'Olimpus Roma. Andreoletti ha ovviamente previsto una doppia seduta di allenamento per oggi. Da lunedì è rientrato nel gruppo anche Riccardo Capellini, che si sta ovviamente allenando in maniera differenziata rispetto agli altri. Per il pomeriggio è invece atteso Biagio Meccariello. La prossima amichevole è prevista per domenica 6 agosto alle 17,45 al Mancini contro la Romana Fc Frascati, l'11 agosto invece si replica contro la Primavera della Roma all'Acqua Acetosa, a porte chiuse. Si chiude con le amichevoli il 12 agosto sempre al Mancini alle 17,45 contro il Monterosi, che partecipa al campionato di serie C.