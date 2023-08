Meccariello: "Finalmente indosserò la maglia del Benevento" Il difensore ex Spal ha raggiunto il ritiro giallorosso

Non ha perso tempo Biagio Meccariello. E’ arrivato nel pomeriggio al Mancini Park Hotel e ha subito preso parte all’allenamento pomeridiano. Andreoletti lo ha aspettato a braccia aperte, ora potrà contare su un rinforzo importante per la difesa giallorossa. È entusiasta lo stesso calciatore che ha dichiarato ai microfoni di Ottochannel: “Finalmente sono arrivato. È stata una trattativa molto lunga ma alla fine c’è stata l’intesa tra le due società”. Beneventano doc, non poteva chiedere di meglio. “Ci sono andato sempre molto vicino ma stavolta indosserò la maglia della mia città. Non è stata una stagione facile per me. La mia squadra, la Spal, è retrocessa, abbiamo provato fino all’ultimo a salvare la categoria, ma allo stesso tempo è stata una sofferenza vedere il Benevento in quella posizione in classifica. La mia famiglia ha sempre seguito le gesta dei giallorossi. Speriamo di tornare quanto prima in B”. Non sarà semplice il campionato di C. “E’ da tempo che sono lontano da questi campi, ma so bene che non dovrò affrontare questa categoria con presunzione. Anzi, serviranno concentrazione e determinazione”. Nel Benevento ci sono tanti calciatori giovani, l’obiettivo è quello di un giusto mix. “Porterò la mia esperienza e darò il mio sostegno a chi ne avrà bisogno. Dobbiamo darci una mano, puntare su un gruppo solido per ottenere grandi risultati”. L’ultimo pensiero va ai tifosi del Benevento: “Forza Strega”.