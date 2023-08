Benevento, anche il presidente Vigorito al Mancini Il patron ha raggiunto la squadra a Roma dove rimarrà per qualche giorno

Inizia la seconda settimana di ritiro per il Benevento e in ritiro arriva anche il presidente Vigorito, che non riesce a stare lontano dalla sua creatura. Il patròn, ritratto nello scatto di Mario Taddeo a colloquio con Carli e Andreoletti, rimarrà alcuni giorni nella capitale, a stretto contatto soprattutto col direttore tecnico, impegnato a rimodellare l'organico giallorosso. Le linee guida sono note: non ci sono giocatori incedibili, ma dovranno essere valutati il giusto per andare via. Gli elementi che la società considera fuori dal progetto rimangono Letizia, Improta (con una situazione che deve sbloccarsi in qualche maniera per non incancrenirsi) e Schiattarella, ma sa che difficilmente riuscirà a blindare i vari Tello, Acampora e Moncini, per i quali cominciano ad arrivare delle timide offerte.