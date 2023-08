Benevento, si ferma Kubica per infortunio Prosegue il ritiro romano tra calciatori che vorrebbero andar via e quelli già in uscita

Mattinata di riposo per i giallorossi che nel pomeriggio torneranno ad allenarsi sul campo del Mancini Park Hotel. Ieri Andreoletti ha fatto svolgere una doppia seduta, lavoro a parte per Capellini. È rientrato nel gruppo Perlingieri dopo un lungo infortunio. Si è fermato invece Kubica per un problema al piede. Assente anche Schiattarella alla ricerca di una nuova sistemazione. Il centrocampista sa bene di non rientrare più nei piani della società sannita, ecco perché si sta muovendo col suo procuratore per lasciare quanto prima il ritiro romano. Stessa situazione per Letizia e Improta. Su quest’ultimo c’è il Cosenza disposto però ad offrirgli un ingaggio inferiore rispetto a quello che prende a Benevento, ecco l’intoppo. Il club di via Santa Colomba non vuole sborsare altri soldi per privarsi di giocatori che hanno già avuto un peso economico importante. Insomma qualche malumore c’è, ma non sta contagiando il lavoro in quel di Roma che prosegue con grande intensità. Proprio ieri è arrivato nel ritiro giallorosso il presidente Oreste Vigorito che ha avuto un lungo confronto con Carli e Andreoletti. Delicate sono le situazioni che riguardano Acampora, Viviani e Moncini, i tre sentono forte il richiamo della B ma la dirigenza sannita vorrebbe continuare a puntare su di loro per la nuova stagione. Andranno via solo in caso di offerte irresistibili, questo l’obiettivo targato Carli.