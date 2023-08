Benevento, chi sarà il capitano? I tifosi invocano Meccariello In molti hanno promosso l'idea, resta la curiosità su chi indosserà la fascia

La notizia dell'ingaggio di Meccariello è stata accolta in maniera positiva dai tifosi del Benevento, i quali hanno avuto modo di apprezzare le qualità del difensore nei numerosi match che l'hanno visto avversario della Strega. Le origini beneventane hanno fatto il resto, permettendogli di entrare subito nelle grazie dei sostenitori per lo spirito sannita impressogli sulla pelle. Un aspetto non usuale, visto che in passato non sono mancate delle difficoltà per i classici "profeti in patria".

Meccariello capitano? I tifosi si esprimono sui social

Poi è chiaro, il mantra di uno spogliatoio è ben chiaro: è la squadra a decidere il proprio leader. Di sicuro, la scelta di assegnare la fascia a chi è presente in gruppo da più tempo lascia ormai il tempo che trova. Un aspetto che si è visto anche nella scorsa stagione, quando la fascia non ha avuto padroni, girovagando di braccio in braccio per tutto l'arco dell'annata tra coloro che da più tempo giocavano nel Benevento. Meccariello ha da parte sua l'esperienza (265 partite in serie B), lo spirito sannita, l'entusiasmo e la voglia di rivalsa nella propria terra dopo un'amara retrocessione. Tutti ingredienti che sono alla base del nuovo corso promosso da Vigorito insieme al direttore tecnico Carli, qualità che hanno spinto la società a non mollare di un centimetro per un obiettivo di mercato che si è finalmente concretizzato. I tifosi, da parte loro, hanno già espresso i propri apprezzamenti attraverso i social.