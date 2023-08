Benevento, una nuova partenza in casa giallorossa Lucatelli andrà in prestito al Francavilla

Nuova operazione in uscita per il Benevento. Ha lasciato il ritiro romano Igor Lucatelli che andrà in prestito alla Virtus Francavilla. È evidente che con la permanenza in rosa di Paleari e di Manfredini, l’obiettivo del club di via Santa Colomba è quello di far fare una nuova esperienza all’estremo difensore che si troverà a disputare il campionato di C nello stesso girone dei giallorossi. La politica dei giovani non riguarderà quindi la categoria dei portieri, la società preferisce per questo ruolo affidarsi all’esperienza. Nel tardo pomeriggio Lucatelli ha salutato tutti i suoi compagni di squadra e si è messo in viaggio per la sua nuova destinazione.