Alfieri: Il Benevento è la squadra giusta per crescere Il centrocampista si è detto motivato e carico. Con Andreoletti non si può che migliorare

Il Benevento ha deciso di puntare su di lui. Per questa nuova stagione farà parte del progetto giallorosso anche Vincenzo Alfieri, uno dei protagonisti nella serata di presentazione delle nuove divise. Il centrocampista è motivato, l’occasione non andrà sciupata: “Sono reduce da una bella esperienza con la Recanatese. Mi ha permesso di mettermi in mostra e di tornare al Benevento per poter dire la mia in una squadra importante”.

Il ritiro sta andando bene. “Ho instaurato un buon rapporto con tutti, il gruppo mi ha accolto a braccia aperte. Stiamo lavorando con grande intensità e non possiamo che crescere insieme”. Andreoletti sta iniziando a trasmettere i suoi dettami. “E’ carico e motivato. Grazie alla sua giova età riesce a dialogare bene con noi ragazzi. Sicuramente non spetta a me presentarlo, ha delle belle idee e sa trasmetterle, con lui potremo fare grandi cose”.

Nel gioco dell’allenatore le caratteristiche di Alfieri saranno determinanti. “Sono un centrocampista di qualità, mi piace giocare con la palla, non amo spezzare il gioco, interdire”. Bisognerà mettercela tutta per affrontare il campionato di C. “Andremo su campi infuocati, affronteremo squadre attrezzate, sicuramente dovremo avere la giusta grinta per far bene ma soprattutto non dovremo mai sottovalutare i nostri avversari”.