Benevento, test strumentale per Acampora Doppia seduta di allenamento per i giallorossi di Andreoletti

Doppia seduta di allenamento quest’oggi per i giallorossi di Andreoletti. In mattinata il gruppo ha svolto un lavoro di forza in palestra e tattico in campo con fase di possesso e di non possesso. Prosegue con gli esercizi in piscina Kubica, lavoro differenziato anche per Capellini. Assente invece Acampora, test strumentale in mattinata per lui per capire la natura del problema fisico. Nel pomeriggio ci sarà un nuovo appuntamento sul manto erboso del Mancini Park Hotel per continuare il lavoro iniziato il 24 luglio. Domenica ci sarà una nuova amichevole con la Romana Football Club che milita in serie D alle 17.45. L’ennesimo test per mettere in pratica i dettami che Andreoletti sta trasmettendo al gruppo. Il ritiro terminerà il 12 con l’ultima amichevole.

Nel frattempo il direttore Carli sta lavorando per l’allestimento della rosa. Al momento le operazioni in entrata sono bloccate, bisognerà capire il futuro di molti giocatori attualmente in squadra. Ieri c’è stata la partenza di Igor Lucatelli che ha lasciato il ritiro per accasarsi in prestito alla Virtus Francavilla. Hanno le valigie pronte Schiattarella, Letizia e Improta. Su quest’ultimo c’è il Cosenza. La squadra di Caserta vorrebbe anche Viviani, il centrocampista cambierebbe aria, ma la società sta meditando sul dafarsi. Il caso di Viviani non è isolato. Vorrebbero lasciare il Sannio anche Moncini e Acampora ma il presidente Vigorito, in ritiro a Roma, ha deciso di adottare il pugno di ferro. Il patròn sta avendo lunghi colloqui con i calciatori per capire le loro motivazioni e per spiegare la nuova filosofia societaria.