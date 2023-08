Benevento, Carfora: Non deluderò le aspettative dei tifosi L'esterno si dice motivato: dobbiamo dimenticare in fretta il passato

“Non deluderò le aspettative”. È l’obiettivo di Lorenzo Carfora. Ha rappresentato la speranza nel futuro per i tifosi giallorossi piegati dalle vicissitudini per una retrocessione dolorosa. Il giovanotto è entrato in un momento difficile e ha dimostrato carattere e qualità. Da qui la decisione della società sannita di puntare su di lui per la nuova stagione. “Sono felice, per me è una grande opportunità. È normale avvertire anche il peso della responsabilità, so bene che in tanti credono in me ma ho la giusta voglia per trasformare le ansie in motivazione e grinta. È stata un’annata dura, non vediamo l’ora di ripartire per cancellare le ultime disfatte”. Il lavoro a Roma è faticoso ma si stanno gettando basi importanti. “Ci stiamo allenando con intensità ma soprattutto in armonia. Non ci sono tensioni. Dobbiamo scrollarci di dosso le ultime situazioni e pensare al presente. Andreoletti ci sta dando una grande mano. È un allenatore motivato ma soprattutto convinto delle proprie idee. Vedremo delle belle trame”. Il suo ruolo sarà quello dell’esterno nel 4-3-3, il tecnico ha richieste ben precise: “Vuole intensità e velocità negli inserimenti. Ho la fortuna di avere al mio fianco un giocatore esperto e forte come Camillo Ciano. La sua presenza mi sta aiutando a crescere. Dobbiamo solo continuare a lavorare”.