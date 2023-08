Benevento, che sorpresa: c'è un giallorosso nella top 11 degli acquisti La formazione di Transfermarkt relativa agli acquisti più preziosi della scorsa settimana

Come ogni settimana, il noto portale Transfermarkt effettua la migliore formazione settimanale relativa ai calciatori che hanno cambiato casacca. La scelta dei nomi da schierare è dettata dal valore economico degli stessi, quindi i più "preziosi" vengono inseriti in base al ruolo.

Nella top 11 della scorsa settimana c'è Filippo Berra. L'esterno di difesa è l'unico nella formazione che milita in una squadra di Serie C, ma è rientrato grazie al suo valore di mercato che non è affatto irrisorio per una formazione di Lega Pro: ben 500mila euro. Di seguito, tutti gli elementi:

p) Cerofolini, Frosinone: 500mila euro

dc) Berra, Benevento: 500mila euro

dc) Sgarbi, Cosenza: 600mila euro

dc) Carlos Augusto, Inter: 15 milioni di euro

ed) Sanchez, Roma: 15 milioni di euro

cc) Paredes, Roma: 12 milioni di euro

cc) Rovella, Lazio: 18 milioni di euro

es) Pellegrini, Lazio: 7 milioni di euro

ad) De Ketelaere, Atalanta: 25 milioni di euro

att) Beltran, Fiorentina: 12 milioni di euro

as) Malinovsyi, Genoa: 15 milioni di euro