Agazzi: "Benevento grande occasione: ecco il nostro obiettivo" Le parole del nuovo centrocampista giallorosso: "Ho sposato un progetto ambizioso"

Prime parole da calciatore del Benevento da parte di Agazzi: “Ho sposato un progetto ambizioso di una società importante che negli ultimi anni ha giocato in grandi campionati. Per me è un'occasione da prendere al volo. La Ternana? Non ho problemi a scendere di categoria, anche perché ho giocato tanti anni in serie C: conosco bene il campionato, soprattutto il girone meridionale che ho affrontato con Catania e Foggia: si tratta di un torneo molto complicato, dove anche le squadre attrezzate fanno fatica. Adesso bisogna riportare il Benevento dove deve stare”.

Agazzi ha rimediato un infortunio nel corso del ritiro disputato con le fere: “Si tratta di un piccolo stiramento, serviranno un paio di settimane per sistemarlo. Spero di essere pronto per la partita d'esordio con la Turris”. Agazzi ha poi parlato delle sue qualità: “A centrocampo ho giocato in tutti i ruoli, potrei fare l'interno così come il mediano. Preferisco lo schieramento a tre, come vuole impostarlo mister Andreoletti. Sono a sua completa disposizione”. Un pensiero finale è andato alla tifoseria: “Questa piazza – ha concluso Agazzi – è molto conosciuta, ma soprattutto è attaccata alla squadra. Sono sicuro che anche quest'anno daranno il loro sostegno, nonostante la retrocessione”.