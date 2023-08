Thiam Pape lascia il Benevento La nota del club giallorosso

Thiam Pape non è più un calciatore del Benevento. Come comunicato dal sodalizio giallorosso, l'attaccante ha firmato la risoluzione consensuale: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Thiam Pape Samba. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".