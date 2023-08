Benevento, spunta l'idea di un ritorno per l'attacco C'è stato un contatto tra il club di via Santa Colomba e Marotta fresco di firma col Giugliano

Dopo il summit di ieri, il presidente Oreste Vigorito anche quest'oggi è tornato a Benevento per assistere alla doppia seduta di allenamento prevista da Andreoletti. Il tecnico ha dato ieri un giorno di riposto al gruppo sannita che domenica sarà impegnato in una nuova amichevole col Picerno. Appuntamento alle 17 al Meomartini. Porte chiuse al pubblico ma diretta di Ottochannel. Intanto il massimo dirigente ha pranzato col direttore Carli, al centro dei loro pensieri come sempre c'è il mercato. In effetti il Benevento è a caccia di un attaccante. Non troppo giovane per continuare la politica di valorizzazione del vivaio con Sorrentino fiore all'occhiello per il reparto avanzato ma nemmeno troppo “costoso” considerando che resterà in giallorosso Gabriele Moncini, prima scelta di Andreoletti per il suo 4-3-3. Servirà un'alternativa di esperienza al toscano e tra i nomi accostati al Benevento resta quello di Caturano, affare non semplice perché il club di appartenenza, il Potenza, non vuole privarsi di un elemento che nella passata stagione ha realizzato 17 reti. Spunta anche un nuovo nome. Dopo l'amichevole col Giugliano è nata l'idea di Alessandro Marotta. Un ritorno nel Sannio. Il 37enne nella passata stagione ha segnato 12 gol con la Viterbese retrocessa. Pare che ci sia stato già un contatto col presidente Vigorito. L'attaccante sarebbe lieto di venire nel Sannio ma c'è da risolvere la questione del Giugliano visto che Marotta ha firmato a luglio col club campano.