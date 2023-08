E' fatta, Marotta torna a Benevento L'attaccante è atteso nel pomeriggio in città

Affare chiuso. Il Benevento ritrova il suo attaccante. Il richiamo della Strega ha funzionato: Alessandro Marotta vestirà ancora la maglia giallorossa. Al club di via Santa Colomba serviva un centravanti navigato, una valida alternativa a Moncini e un punto di riferimento per il giovane Sorrentino. Ma serviva soprattutto un calciatore attaccato alla maglia. Dopo una stagione fallimentare, una retrocessione e l'unica volontà di molti elementi di fuggire dal Sannio perché vittime e non artefici di questo amaro destino (il paradosso del calcio), arriva finalmente un giocatore che ha sempre sostenuto di aver lasciato un pezzo di cuore ai piedi della Dormiente. Ed ora Alessandro Marotta lo ritroverà. E’ atteso in città nel pomeriggio per la firma.