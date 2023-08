Il gol al Partenio, lo scorpione e il tris alla Casertana: i numeri di Marotta Le statistiche del Diablo in giallorosso, alla sua terza esperienza con la maglia del Benevento

Sono 78 le presenze maturate da Marotta con la maglia del Benevento Calcio. Con nessun'altra società ha fatto registrare numeri superiori, a conferma di come l'esperienza sannita sia stata una delle più importanti, se non la più importante, della carriera. El Diablo ha instaurato un rapporto incredibile con la piazza sannita, un po' come tutti coloro che hanno vinto quel fantastico campionato che permise alla Strega di interrompere una maledizione lunga 87 anni.

I momenti iconici di Marotta a Benevento

Sono diversi i momenti iconici di Marotta a Benevento, a partire dal gol realizzato al Partenio pochi giorni dopo l'annuncio del trasferimento dalla Cremonese. Una marcatura bissata dal raddoppio di Marchi, con il successo giallorosso ad Avellino che rappresentò un battesimo di fuoco. Probabilmente proprio lì scoccò la scintilla, anche se non avvenne la permanenza perché in prestito dal Bari, con successivo trasferimento al Grosseto. Terminato il contratto con i pugliesi, Vigorito lo riprese per tentare un nuovo assalto alla serie B. Nove gol nella stagione 2014/2015, poi otto in quella successiva che consegnò la cadetteria al Benevento. Indimenticabile la mossa dello scorpione sul campo del Messina, così come il tris alla Casertana in un derby che è passato alla storia per il devastante 6-0 finale. Fino all'epilogo del 30 aprile con i festeggiamenti e le scene di giubilo per Marotta e tutti i giallorossi. Da quel momento le strade si sono divise, per poi ritrovarsi in un caldo pomeriggio di agosto al De Cristofaro di Giugliano.