Benevento, Marotta saluta il Giugliano: "Scelta per la mia carriera, mi scuso" Le parole d'addio del nuovo attaccante giallorosso

L'addio di Marotta al Giugliano è stato come un fulmine a ciel sereno per la tifoseria gialloblu, considerato che l'attaccante si era legato al club partenopeo poco più di un mese fa. Queste le sue parole pubblicate sul profilo Instagram: "Volevo ringraziare Antonio Amodio e la famiglia Mazzamauro per aver capito e non aver ostacolato la mia decisione. Volevo scusarmi sinceramente con tutto il popolo Giuglianese per questa scelta improvvisa e inaspettata. Ho fatto questa scelta per la mia carriera e di conseguenza per la mia famiglia. Spero vivamente che col tempo capirete. In bocca al lupo".