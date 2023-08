Diretta amichevole Benevento-Picerno, LIVE Al Meomartini è in programma l'ultimo test per i giallorossi di Andreoletti

Al Meomartini è in programma il test amichevole tra Benevento e Picerno. La sfida è molto importante, soprattutto perché si gioca a una settimana esatta dall'esordio in campionato che vedrà i giallorossi affrontare la Turris in trasferta.

46' - Andreoletti ha inserito Marotta e Berra al posto di Moncini ed El Kaouakibi. Dentro anche Masciangelo che rileva Bolsius

46' - Comincia il secondo tempo

45'+1' - Termina il primo tempo

45' - Picerno in vantaggio: bella punizione dalla distanza di Graziani, la palla colpisce la traversa e poi finisce in porta con Paleari battuto

38' - Pareggio del Picerno. Errore di Pastina che permette a De Cristoforo di di involarsi verso la porta, con rete degli ospiti firmato da Graziani. Male anche El Kaouakibi che si è perso l'avversario nella diagonale

32' - Traversa Benevento! Punizione dal limite di Ciano che colpisce la parte bassa del legno, con la palla che è finita sulla linea prima che la difesa del Picerno allontanasse la sfera

28' - Ciano lancia Moncini che prova il pallonetto: conclusione alta

21' - Ciano insacca dagli undici metri: Benevento in vantaggio

20' - Calcio di rigore assegnato al Benevento per un fallo di mano commesso da De Cristoforo

13' - Ciano recupera palla e lancia Moncini: Summa anticipa l'attaccante giallorosso

10' - Nessuna conclusione verso lo specchio da parte di entrambe le squadre. Meglio il Picerno in questa fase dal punto di vista del palleggio

5' - Prima fase equilibrata della partita

1' - Comincia la partita

Benevento-Picerno, le formazioni ufficiali

Benevento (4-3-3): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Pastina, Benedetti; Talia, Agnello, Pinato; Ciano, Moncini, Bolsius. A disp.: Manfredini, Nunziante, Meccariello, Viscardi, Berra, Masciangelo, Karic, Tello, Masella, Marotta, Carfora, Rossi, Veltri, Rillo. All.: Andreoletti

Picerno: Summa, Pagliai, De Cristoforo, Gallo, Murano, Gilli, Graziani, Garcia, Albadoro, Guerra, De Ciancio. A disp.: Merelli, Esposito, Pitarresi, Allegretto, Ceccarelli, Esposito, Mecca, Santarcangelo, Ciko, Diop, Ciriello, Biasiol, Novella, Savarese. All.: Longo

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata. Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Patrisano di Cesena