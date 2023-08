Benevento, Andreoletti parte lento: i dati con Sanremese e Pro Sesto Le partenze del tecnico giallorosso nelle scorse esperienze

La squadre di Matteo Andreoletti hanno il motore Diesel, almeno questo ci raccontano le stagioni vissute da Sanremese e Pro Sesto sotto la guida dell'attuale tecnico giallorosso. Al di là dell'attuale situazione del Benevento, che obiettivamente necessita di ulteriori operazioni sul mercato a pochi giorni dall'esordio in campionato, appare interessante anaizzare i dati che riguarda il giovane allenatore della Strega.

Le partenze con Sanremese e Pro Sesto

Nella stagione 2021/2022, Andreoletti era sulla panchina della Sanremese, in Serie D. La formazione ligure ottenne 4 punti nelle prime 4 partite, per poi dare vita a una incredibile scalata che la portò a chiudere al secondo posto in classifica a quota 77 punti, dietro al Novara. Stesso leit motiv visto anche a Sesto San Giovanni, dove Andreoletti ha approcciato al campionato di Serie C con 5 punti conquistati nelle prime 7 partite di campionato. Anche con i biancocelesti c'è stata una bella rincorsa, culminata con il quarto posto finale e la relativa qualificazione ai play off per accedere in Serie B.