Benevento, ecco l'arbitro dell'esordio stagionale con la Turris Designato il fischietto che dirigerà l'incontro a Torre del Greco

Sarà Mario Perri della sezione di Roma 1 a dirigere il match tra Turris e Benevento, in programma domenica a Torre del Greco con fischio d'inizio fissato alle ore 20:45. Quarto anno in Lega Pro, il fischietto capitolino non ha precedenti con la Strega, se non con la formazione Primavera in occasione della sfida dello scorso marzo giocata all'Avellola contro l'Imolese. In Serie C ha diretto 37 incontri, contraddistinti da 20 successi interni, 5 pareggi e 12 exploit esterni. Perri ha concesso 8 rigori ed estratto in 6 occasioni il cartellino rosso.

Perri sarà coadiuvato dagli assistenti Lipari di Brescia e Consonni di Treviglio. Il quarto uomo è Viapiana di Catanzaro.