Benevento, in arrivo un attaccante Ferrante della Ternana vicino alla firma

Per ora c'è l'accordo. Il club di via Santa Colomba ha chiuso per Ferrante della Ternana. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il suo arrivo non è legato alla eventuale partenza di Moncini. Sul toscano c'è il Brescia, ma l'affare sarà possibile solo se la squadra di Cellino resterà in serie B.