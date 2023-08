Benevento, un gruppo della Curva Sud annuncia lo sciopero del tifo La nota in vista dell'inizio della stagione

Il gruppo "A Modo Nostro" ha annunciato lo sciopero del tifo in vista dell'inizio della stagione che vedrà il Benevento protagonista in Serie C. Questa la nota degli ultras:

In vista dell'inizio del campionato, comunichiamo una sofferta ma necessaria decisione che riguarderà il nostro gruppo “A Modo Nostro”. Le diffide ricevute gratuitamente nel corso degli anni, basate soprattutto sull'incertezza e sullo sparare nel mucchio, non possono più passare inosservate. Annunciamo che i nostri vessilli non saranno esposti in Curva Sud, né tantomeno negli stadi che ospiteranno il Benevento Calcio. Il gruppo sarà regolarmente presente sia in casa che in trasferta, dove intonerà soltanto cori che inneggiano alla libertà per gli ultras,diffidati con noi , ecc… Si tratta di una presa di posizione piuttosto chiara contro il sistema che non ci vuole più all'interno degli stadi, tra diffide, trasferte vietate, restrizioni e caro biglietti. Noi non molleremo mai, ma se non ci sarà consentito di vivere i gradoni come siamo abituati, allora lo faremo A Modo Nostro, come sempre!